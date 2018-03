Jeff Cascaro & Band kommen erst später

Wie die Neunkircher Kulturgesellschaft mitteilt, ist das Konzert von Jeff Cascaro & Band verschoben. Das für Freitag, 13. April, 20 Uhr, in der Gebläsehalle geplante Konzert wird aus produktionstechnischen Gründen verschoben und auch in die Stummsche Reithalle verlegt. Nachholtermin ist am Sonntag, 11. November, 18 Uhr, in der Reithalle. Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bis Ende April bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen, bei denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.