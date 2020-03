Die begnadete Gitarristin starb im Alter von 54 Jahre : Susan Weinert ist tot

Foto: Rich Serra

Neunkirchen Am 22. November hat sie als Susan-Weinert-Rainbow-Trio ihr letztes Konzert in Neunkirchen gegeben. Es war ihr vorletztes überhaupt. Am Montag starb sie.

Die Neunkircher Musikwelt hält zurzeit die Luft an. Und nicht nur die. Susan Weinert ist tot. Die Neunkircher Gitarristin starb bereits am Montag, gestern Abend wurde ihr Tod bekannt. Weinert wäre im Juni 55 Jahre alt geworden. Die Gitarristin war 34 Jahre mit dem Bassisten Martin Weinert verheiratet, mit dem sie in der 30-jährigen Musiklaufbahn zahlreiche Alben veröffentlicht hat.

Das Ehepaar war in der ganzen Welt unterwegs, hatte Auftritte bei allen großen Jazzfestivals. Insgesamt sind es über 3000 geworden. Noch im Herbst haben sie in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen ihr aktuelles Album vorgestellt. Offiziell in den Handel kommt es dieses Frühjahr erst. Mit „Der Baum vor meinem Fenster“ hat Weinert ein sehr poetisches Vermächtnis hinterlassen.