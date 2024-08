Interview Christian Rau „Ein Sieg der SVE würde mich nicht verwundern“ – Chef der Tourismuszentrale zum Spiel gegen Köln

Christian Rau: Es zeichnete sich in der vergangenen Saison früh ab, dass es in diesem Jahr zum Duell SVE – Effzeh kommen würde. Die Kölner waren von Beginn der Spielzeit an im Tabellenkeller der ersten Liga zu finden. Abstiege sind wir in Köln ja leider gewohnt, es ist schon der siebte seit 1998. Erfreulicherweise war ebenso schnell klar, dass die SVE mit dem Abstiegskampf in der zweiten Liga nichts zu tun haben würde. Daher wurde ich von vielen Leuten aus meinem Umfeld von Beginn der letzten Saison an mit Sätzen wie „Dann spielt ihr ja bald in Elversberg“ gefoppt. Ich konnte mich also lange genug seelisch und mental darauf vorbereiten, dass es zu dem Spiel kommen wird. Ich hätte allerdings nicht damit gerechnet, dass es derart früh in der Saison schon so weit sein würde.