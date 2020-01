Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Landrat Kreis Neunkirchen : Die Zahl der Tagesmütter sinkt

Kreis Neunkirchen Der Bedarf an Menschen, die Kinder außerhalb von Krippe und Kindergarten betreuen, ist groß. Männer sind die Ausnahme im Kreis.

Der Kreis Neunkirchen startet regelmäßig Aufrufe, um Tagesväter und -mütter zu finden.

Ist der Bedarf so hoch oder gibt es so wenig Interessenten an dieser Arbeit?

Meng: Der Bedarf an Tagespflege ist nicht zuletzt aufgrund der Situation im Bereich der Kinderbetreuungsplätze hoch und steigt kontinuierlich weiter an. Erfreulicherweise besteht durchaus auch ein hohes grundsätzliches Interesse an der Arbeit als Tagesväter und -mütter. Die Tagespflege ist eine wichtige Ergänzung zu unseren Einrichtungen.

Landrat Sören Meng. . Foto: Jasmin Alt

Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Ist die finanzielle Seite denn attraktiv genug, um genügend Menschen für den Job zu begeistern, oder ist das eher ein Hemmnis?

Meng: In der Regel sind Tagespflegepersonen selbstständig tätig. In den vergangenen beiden Jahren wurden die Tagespflegeentgelte für die Betreuung und die Sachaufwendungen landesweit einheitlich deutlich erhöht und angepasst. Außerdem erhalten Tagesmütter und -väter die nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zu der BGW-Unfallversicherung und die Hälfte der nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen Altersvorsorge sowie zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung. Dennoch ist die Bezahlung nach wie vor leider manchmal ein Hemmnis.

Wie hoch ist der Stundenlohn?

Meng: Der Stundensatz für Tagesmütter und Tagesväter liegt aktuell bei 4,50 Euro pro Stunde und Kind. Zusätzlich können in den Randzeiten Zuschläge gewährt werden. Darüber hinaus kann ein Zuschuss zu den Berufsgenossenschaftsbeiträgen und Rentenversicherungsbeiträgen gewährt werden.

Wie hat sich die Zahl der Tagesmütter und -väter in den vergangenen Jahren entwickelt?

Meng: Trotz des grundsätzlich hohen Interesses ist die Anzahl derer, die letztendlich als qualifizierte und zertifizierte Tagesmütter und -väter tätig sind, in den vergangenen Jahren rückläufig. Das ist bedauerlich, denn der Bedarf ist groß.

Wie viele Menschen arbeiten aktuell vom Kreis erfasst in diesem Berufsfeld?

Meng: Im Landkreis betreuen im Moment zwischen 20 und 23 Tagesmütter und Tagesväter Kinder.

Trauen sich überhaupt Männer an die Aufgabe ran, oder ist das nach wie vor Frauensache?

Meng: Durchaus nahmen und nehmen auch Männer an den Qualifikationskursen teil. Der Anteil an der Gesamtteilnehmerzahl ist jedoch im einstelligen Prozentbereich und somit gering. Ein höherer Anteil wäre durchaus wünschenswert.

Was muss eine Frau oder ein Mann mitbringen für den Job?

Meng: Voraussetzung zur Teilnahme am Qualifikationskurs ist natürlich das Interesse an der Arbeit mit Kindern und ein empathisches, offenes Wesen. Ansonsten sind wir dankbar für jede Frau und jeden Mann, der sich interessiert und natürlich auch einige Kriterien erfüllt. Tagesmütter und -väter müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Sie brauchen einen qualifizierten Hauptschulabschluss, gute Deutschkenntnisse. Migranten und Migrantinnen müssen das Zertifikat Deutsch C 1 nachweisen für diese Arbeit. Zudem müssen Interessenten ein erweitertes Führungszeugnis ohne Eintrag vorlegen sowie ein ärztliches Attest. Das gilt auch für alle im Haushalt lebenden volljährigen Personen. Auch die Erziehungsfähigkeit ist ein Kriterium, das heißt, die Interessenten erhalten oder hatten in der Vergangenheit keine Hilfe zur Erziehung durch das Jugendamt erhalten.Nachweis über die Teilnahme an einem Erste Hilfe Kurs für Kindernotfälle. Hinzu kommt eine Eignungsfeststellung durch Mitarbeiter des Fachdienstes Kindertagespflege im Rahmen der Überprüfung der persönlichen Kompetenzen und räumlichen Voraussetzungen. Und letztendlich müssen sie natürlich die Abschlussprüfung des Qualifizierungskurses mit 160 Unterrichtsstunden bestehen sowie die Bereitschaft an regelmäßigen Teilnahmen für praxisbegleitende Fortbildungen haben.

Wie funktioniert die Unterstützung für Tagesmütter und –väter?