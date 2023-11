Stummsche Reithalle Neunkirchen Neunkirchen: Gebet für eine friedliche und tolerante Welt

Christen, Juden, Muslime und Mitglieder der Bahai-Religion beteten gemeinsam für Frieden und Toleranz in die Stummschen Reithalle Neunkirchen. „Wie viele Male müssen Kanonenkugeln fliegen, bevor man sie für immer bannt? Wie viele Tote muss es geben, bis man merkt, dass zu viele Menschen gestorben sind?“ Bob Dylans „Blowin’ in the Wind“ eröffnete das Interreligiöse Friedensgebet 2023 in der Stummschen Reithalle. Gesanglich interpretiert wurde der bekannte Anti-Kriegs-Song von Jennifer Thome, die Peter Littner am Klavier begleitete.