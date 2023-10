Stadt Neunkirchen berichtet Tanz, Musik und Integration im Quartier

Die Ankündigung im Flyer der Interkulturellen Wochen hat gehalten, was sie versprochen hat, heißt es in einer Mitteilung der Stadt: Beim Tanz- und Musikfest im Quartier am Sonntag konnte niemand still sitzen. Über 200 Bürgerinnen und Bürger haben das Fest im Kommzentrum in Neunkirchen besucht. Folkloregruppen aus Neunkirchen und dem Saarland haben dort Musik und Tänze aus ihren Heimatländern präsentiert.