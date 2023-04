Brandbrief an Jost wegen schlechter Sicherheitslage Hilferuf aus Neunkirchen erhält keine Antwort aus dem Innenministerium

Er hat hohe Wellen geschlagen, der Hilferuf, der offene Brandbrief, den der Verkehrsverein Neunkirchen an den saarländischen Innenminister Reinhold Jost (SPD) geschickt hat (wir haben berichtet). Der Verein hatte in dem Brief auf die „sich verschlechternde Sicherheitslage“ in der Neunkircher Innenstadt hingewiesen, die „für Neunkirchen als Wirtschaftsstandort, als Wohnort – insbesondere in der Innenstadt – und auch für Handel und Gewerbe eine große Belastung“ darstelle. Jörg Welter, Vorsitzender des Verkehrsvereins, sprach sich in dem Zusammenhang für eine dauerhafte Präsenz der Polizei in der Innenstadt aus, was in den Zuständigkeitsbereich des Innenministers fällt.