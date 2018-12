später lesen Infoabend GGS Neunkirchen stellt sich vor Teilen

Die Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen lädt Eltern und Schüler zum Infoabend für Dienstag, 11. Dezember, 19 Uhr, in die Aula der GGS Neunkirchen ein. Der Schulleiter Clemens Wilhelm informiert über das besondere pädagogische Konzept der Schule und die Bildungswege bis hin zum Abitur in neun Jahren (G9) am Standort Neunkirchen.