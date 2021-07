Stadtarchiv zieht um : Neue Heimat für die Geschichte der Stadt Neunkirchen

Hier, auf dem hinteren Teil des Geländes der NVG, ist der GSG-Neubau geplant, in dem das Stadtarchiv untergebracht wird. Foto: Marc Prams

Neunkirchen Im Rahmen einer intrakommunalen Zusammenarbeit mit der GSG zieht das Neunkircher Stadtarchiv vom Rathaus in einen Neubau um.

Manchmal laufen eben alle Fäden zusammen, und dann passt es. Wie im Falle des Neunkircher Stadtarchivs. Das ist im Rathaus untergebracht, in mehreren Zimmern, zum Teil auf Fluren, eine Außenstelle befindet sich in Furpach. Noch. Aber das wird sich bald ändern. „Und es wird spannend“, sagt Christian Reuther, Leiter des Stadtarchivs, dem die Freude über die neue Heimat des Archivs im SZ-Gespräch trotz Maske anzusehen ist. „Das Interesse am Stadtarchiv wird sich durch den Neubau sicher steigern“, ist sich Guido Esseln, Geschäftsführer der GSG (Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft) sicher. Nicht zuletzt ihm ist es zu verdanken, dass es zu dieser intrakommunalen Zusammenarbeit gekommen ist.

„Wir sind mit der GSG schon längere Zeit auf der Suche nach neuen Räumen“, erzählt Esseln. Am Oberen Markt seien die notwendigen Kapazitäten nicht mehr vorhanden. 2020 hätte sich dann die Möglichkeit ergeben, auf dem Gelände der NVG „baulich was zu machen“. In dem Wissen, dass die Stadt auf der Suche nach neuen Räumen fürs Stadtarchiv war, sei er dann an die Verwaltung heran getreten. Und traf offene Türen an. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir dieses Projekt mit der GSG realisieren können“, betont Bürgermeisterin Lisa Hensler. Ihr Ziel sei es, das Stadtarchiv weiterzuentwickeln, Schulen und historische Vereine einzubinden, das Archiv für Besucher attraktiver zu machen.

Info Das Neunkircher Stadtarchiv Das Neunkircher Stadtarchiv steht jedem offen und kann nach vorheriger Terminabsprache genutzt werden. Auch finden sich dort Ansprechpartner, wenn Privatleute alte Schriftstücke wie etwa Vereinsschriften oder Fotos aus Neunkirchen, dem Stadtarchiv übergeben möchten. Tel. (0 68 21) 20 24 21, E-Mail: stadtarchiv@neunkirchen.de.

Das ist ganz im Sinne von Christian Reuther. So sollen an der neuen Stätte auch Ausstellungen angeboten werden, wie dies im Saarbrücker Stadtarchiv möglich ist. Bis dahin wird es allerdings noch gut zwei Jahre dauern. Und es gibt noch einiges zu tun. Alles wird in Archiv-Mappen („Ohne Metall-Ösen, weil die rosten können“) umgebettet und in Archiv-Kartons („Darin kann kein Schimmel entstehen“) umgelagert. „Stellt man alle Ordner und Kisten, die wir aufbewahren, nebeneinander, kommt man auf eine Länge von etwa einem halben Kilometer“, weiß Reuther. „Das ist für eine Stadt wie Neunkirchen nicht viel. Saarbrücken etwa kommt auf vier Kilometer“, ergänzt er. Das Neunkircher Stadtarchiv wurde in der Vergangenheit nicht immer gut gepflegt. Vom „Anhängsel Stadtarchiv“ etwa sei die Rede in der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Stadt.

Umso größer die Freude über die heutige Wertschätzung und die Aufwertung, die es mit dem Neubau erfährt. Der werde allerdings „kein Schloss“, sondern ein „zeitgemäßer, moderner Zweckbau“. Und in dem kann dann endlich alles an einem Ort archiviert werden. Und unter besten klimatischen und statischen Bedingungen. „Papier ist nun mal schwer“, sagt Reuther.