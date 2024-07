Neuer Stadtrat in Neunkirchen Geheime Wahlen und Losentscheide

Das gibt es auch nicht alle Tage, dass in einer Ratssitzung Fortuna bemüht wird, wenn es um die Besetzung von Ausschüssen und Kommissionen geht. In der mehr als dreistündigen Sitzung des Neunkircher Stadtrates war dies gleich mehrfach der Fall, galt es doch, nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren die Sitze in einigen Gremien aufzuteilen. So erhielten etwa die Freien Wähler einen Sitz im Ausschuss für Grundschulen und Kitas, obwohl sie dort eigentlich nur eine beratende Mitgliedschaft hätten.