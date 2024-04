13. Weinlounge in Neunkirchen Weinlounge lockt mit Cassic- und Party-Night

„Das Baby ist erwachsen geworden“, fand Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) bei der Vorstellung der 13. Neunkircher Weinlounge, die am 17. und 18. Mai in der Gebläsehalle stattfindet. Aumann erinnerte an die Anfänge mit Zelt auf dem Stummplatz und an den Umzug in die Gebläsehalle wobei eines stets gleich geblieben sei: „Alle, die mitwirken, haben Spaß dabei.“