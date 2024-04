ZUm 13. Mal Mit diesen beiden Partys lockt die Weinlounge nach Neunkirchen

„Das Baby ist erwachsen geworden“, fand Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) bei der Vorstellung der 13. Neunkircher Weinlounge, die am Freitag/Samstag, 17./18. Mai, in der Gebläsehalle stattfindet. Aumann erinnerte an die Anfänge mit Zelt auf dem Stummplatz und an den Umzug in die Gebläsehalle, wobei eines stets gleich geblieben sei: „Alle, die mitwirken, haben Spaß dabei.“