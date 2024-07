Ratten in der Stadt Was unternimmt die Stadt gegen Ratten?

Immer häufiger treffen in der SZ-Redaktion Mails ein, in denen Neunkircher ihre Erfahrungen mit Ratten schildern, die vor allem im Stadtgebiet gesehen werden. Mitunter ist gar von einer Rattenplage die Rede, wie es etwa Anwohner der Talstraße und der Schlossstraße schildern, wo Ratten „aus Mülleimern kommen“ sollen und sich in Häusernischen einnisten.