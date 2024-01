„In den Tresor hab ich mich gleich ein bisschen verliebt“ Diese saarländische Firma kauft ehemalige Bank1Saar-Filiale

Als Andreas Mayer seine Firma AM-IT gegründet hat, waren Online-Adressen in etwa so lange wie die untere Blies, von Facebook noch keine Rede und Pamela Anderson das ganz große Ding im Internet, das damals übrigens noch immer sehr viele für eine Spinnerei hielten. 1996 war das, nach Abi, Bundeswehr und Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Ein Büro im Elternhaus in der Neunkircher Oberstadt war der Firmensitz und schnell konnte Mayer Kundschaft gewinnen.