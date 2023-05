Container-Schule geplant Immer mehr Schüler in Neunkirchen werden in Containern unterrichtet

Neunkirchen · An zwei Standorten in Neunkirchen werden Kinder bereits in Containern unterrichtet. Bald kommt ein dritter hinzu, und am Eisweiher entsteht eine ganze Container-Schule.

13.05.2023, 09:47 Uhr

Corinna Fortunato (Abteilungsleiterin vom Amt für Bildung und Sport; von links), Bürgermeisterin Lisa Hensler und Bauamtsleiter Jörg Wilhelm in einem der mobilen Schulcontainer, wie sie bereits an der Grundschule Steinwald genutzt werden Foto: Marc Prams

Wer sich im Internet auf die Suche nach Schulcontainern macht, wird schnell fündig. Das Angebot ist so groß wie der derzeitige Bedarf, Schülern und Schülerinnen die notwendige Infrastruktur zu bieten, damit sie eine Schule auch dann besuchen können, wenn es keine Schule gibt. Beziehungsweise nicht ausreichend Schulgebäude. Eine Thematik, mit der man sich auch in der Neunkircher Stadtverwaltung beschäftigt. Beschäftigen muss. Denn gerade im Grundschulbereich wächst nicht nur der Bedarf, auch Baumaßnahmen machen „mobile Schullandschaften“, wie es etwas hübscher ausgedrückt heißt, unumgänglich.