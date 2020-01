Kostenpflichtiger Inhalt: Großer Zulauf bei Facebook : Saarländer auf der Jagd nach bunten Steinen

Wemmetsweiler Über 1100 Saarländer haben ein neues Hobby: Sie verzieren faustgroße Steine, platzieren sie im Freien und freuen sich, wenn sie dort auf die farbenfrohen Werke anderer stoßen.

„Bei unseren Kindern ist das Jagdfieber ausgebrochen und wir haben ein paar schöne Exemplare gefunden“, schreibt Facebook-Nutzer Enrico Drabo in dem sozialen Netzwerk. Zum Beweis veröffentlicht er ein Foto seines Nachwuchses mit sechs faustgroßen Beutestücken. Bei diesen handelt es sich um bunt bemalte Steine, auf denen Bäume, Sterne, der Weihnachtsmann oder Silvesterrakten zu sehen sind. Drabos Kinder sind Teil einer rasch wachsenden Gemeinschaft von Saarländern, die Spaß daran haben, solche kleinen Kunstwerke zu schaffen und im Freien zu verteilen oder zu finden.

Lisa Kleer hat die entsprechende Facebook-Gruppe namens „Saarsteine“ im Juli des vergangenen Jahres ins Leben gerufen. Die Idee dazu hatte die 32-jährige Wemmetsweilerin bei einem Urlaub in Holland, wo sie selbst einen bemalten Stein fand. „Ich habe mich total gefreut und dann recherchiert, was es damit auf sich hat“, erinnert sich Kleer. Dabei sei sie zunächst auf die vor allem in Norddeutschland aktive Gruppe „Küstensteine“ gestoßen. Auch in andere Regionen habe sie ähnliche Gemeinschaften gefunden – nicht aber im Saarland. „Jetzt haben wir schon mehr als 1100 Mitglieder“, erzählt die Altenpflegerin. „Mich fasziniert, dass wir so schnell so groß geworden sind.“

Überall in der Region platzieren die Teilnehmer ihre Werke, egal ob in Merzig, Völklingen, Saarbrücken oder am Bostalsee. Anders als beim Geocaching, einer Art digitaler Schnitzeljagd, geht es bei den Saarsteinen nicht darum, besonders gute Verstecke zu verwenden. Stattdessen finden sich die Steine etwa am Wegesrand oder gut sichtbar auf einer Mauer. Die Mitglieder tragen dieses Hobby bis weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus in die Welt: Sogar in der ägyptischen Hafenstadt Safaga am Roten Meer sind bereits Saarsteine aufgetaucht.

Ursprünglich stammt die Idee wohl aus den USA, wo das „Kindness Rocks Project“ im Jahr 2015 startete. Das amerikanische Pendant konzentriert sich allerdings stärker auf sinnstiftende und aufheiternde Sprüche. Ein weiterer Unterschied: Für 30 US-Dollar bietet das Projekt einen passenden Malkasten zum Verkauf an. Dieser kommerzielle Ansatz ist dem saarländischen Ableger fremd. Hier geht es schlicht darum, anderen Menschen mit spielerischen Motiven Freude zu bereiten.

Ein Blick in die Facebook-Gruppe zeigt, dass das klappt. Täglich veröffentlichen Mitglieder Bilder ihrer Fundstücke oder eigener Kreationen. Sie beschreiben, wo sie Beute gemacht haben und was sie damit vorhaben. Die Mitglieder entscheiden selbst, ob sie die Kleinkunstwerke behalten oder erneut in der Umgebung platzieren. Auch sonst sind bei diesem Hobby nur wenige Regeln zu beachten. Die wichtigste: Hassbotschaften sind verboten. „Im Harz sind mal Steine mit Hakenkreuzen aufgetaucht. Das geht natürlich gar nicht“, betont Kleer. Tabu sind zudem Privatgrundstücke und aufgeklebte Verzierungen. Diese könnten sich bei Regen ablösen, sagt Kleer. Damit die Steinmalereien nicht das gleiche Schicksal ereilt, empfiehlt Kleer Acrylfarbe, denn diese sei wasserfest. Viele Mitglieder tragen demnach zusätzlich Klarlack auf, um die selbst gestalteten Verzierungen noch besser zu schützen.