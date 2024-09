Streit um Sicherheit in Neunkirchen Saar-Parlamentarier Roland Theis (CDU) legt nach: „City gehört uns und nicht den Asozialen“

Die jüngste Kriminalitätsstatistik für das Saarland weist unterdessen in einigen Straftatbereichen für Neunkirchen deutlich mehr Fälle auf. So stieg die Zahl der Körperverletzungen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 99 Delikte. Das ist ein Plus von 18,4 Prozent. Im selben Zeitraum nahmen Ladendiebstähle um 98,8 Prozent zu. Das entspricht einem Plus von 358 Fällen. Bei Drogenkriminalität zeigt sich eine Zunahme um 94 Fälle (plus 42,3 Prozent).