Freibad : Freibad Ottweiler eröffnet am Sonntag

Ottweiler In zwei Zeitzonen können maximal 400 Besucher ins Schwimmbad.

(red) Am Sonntag, 6. Juni, 10 Uhr, wird in Ottweiler die Freibadsaison eröffnet. Der Zugang erfolgt durch einen Parcours im Eingangsbereich. Dort füllt der Badegast ein Formular mit seinen Kontaktdaten aus. Für den Zutritt ist die Vorlage eines gültigen Nachweises erforderlich, sei es ein aktueller Negativtest, ein Impfpass, der die zweite Impfung auf die zurückliegende Dauer von 14 Tagen belegt, oder auch einen Nachweis zur Genesung. Das Eintrittsgeld sollte nach Möglichkeit abgezählt entrichtet werden, um den Zugang zu beschleunigen.

Die Umkleide- und Sanitärräume stehen zurzeit noch eingeschränkt zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung des Rathauses weiter. Entsprechend weitere Möglichkeiten werden in der nächsten Zeit im Bad geschaffen. Die Besucherzahl ist begrenzt - auf zunächst 400 Personen jeweils am Vor- sowie am Nachmittag: Man kann von 10 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr das Bad besuchen. Von 14 bis 15 Uhr wird für Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im Sinne der Auflagen und der Hygiene gesorgt. Sobald die Erweiterung der Sanitäranlagen erfolgt ist, kann die tägliche Besucherzahl erhöht werden.