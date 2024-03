Historischer Verein Stadt Neunkirchen Der HVSN hat sich in der Wellesweiler Straße eingerichtet

Das Wetter passt gut zu der Stimmung: Es ist trüb und nieselt. Schon ganz früh am Morgen haben Mitarbeiter der GSG das große Hinweisschild in der Irrgartenstraße 18 entfernt. Dort, in den Räumlichkeiten, die der Historische Verein Stadt Neunkirchen (HVSN) seit seiner Gründung im Jahr 1999 genutzt hat, sind nur noch einige wenige Reste. Ein großer ehemaliger Wohnzimmerschrank, Schreibtisch, Stühle, Tische. Ein paar alte Bücher. In einer Vitrine Gläser der ehemaligen Schlossberg-Brauerei. Der zweite Vorsitzende Horst Schwenk und Pressemann Markus Wälder gestatten der SZ einen letzten Blick sozusagen. Derweil ist die Vorsitzende Marie-Luise Becker schon in der Wellesweiler Straße 3. Dort wird der Verein künftig seine Heimat haben. Nachdem das Haus verkauft wurde, man sich mit den neuen Besitzern nicht einig wurde, hat der Verein den Umzug beschlossen. Die GSG bot neue Räume an, top renoviert. Leicht gefallen ist der Umzug den Mitgliedern nicht. Schließlich bedeutete er auch: Man musste nicht nur quasi historischen Boden verlassen – hier waren einst beide Neunkircher Schlösser angesiedelt, das Haus selbst hat eine große Geschichte – man musste sich auch stark verkleinern. Statt zuletzt 284 Quadratmetern bleiben in der Wellesweiler Straße grade mal noch 85.