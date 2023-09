Hundeschwimmen in Wiebelskirchen Das Saisonende im Freibad Wiebelskirchen gehörte den Vierbeinern

Irgendwas ist anders an diesem Sonntagmorgen. Frauchen war schon früh auf, wir sind hurtig durch den Wald und jetzt habe ich Hunger. Wie jeden Morgen nach der Gassirunde stehe ich am Napf und warte – vergeblich. Was ist los? Ich schaue Frauchen an und sie erklärt mir, dass es nicht gut sei, vor dem Schwimmen zu fressen.