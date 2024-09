Das Saisonfinale gehörte den Vierbeinern Sprung ins kühle Nass: Mehr als 150 Hunde erobern das Freibad Wiebelskirchen

Ein bisschen war es am Sonntag wie beim regulären Badebetrieb. Mancher Badegast erwies sich als herausragender Schwimmer und traute sich sogar auf das Ein-Meter-Brett, bei anderen sah es eher so aus, als paddelten sie um ihr Leben. Wieder andere sträubten sich gegen den Sprung ins kühle Nass und bevorzugten das Spiel auf der Wiese. Doch egal, ob im Wasser oder an Land – eins zeigte die zweite Auflage des Hundeschwimmens im Freibad Wiebelskirchen: Es kommt bei Mensch und Tier gleichermaßen gut an.