Das sagt eine Hundetrainerin Hündin in Heiligenwald totgebissen – hätte der Tod von Bella verhindert werden können?

„Von jedem Hund, der ohne Aufsicht allein durchs Dorf läuft, geht eine potenzielle Gefahr aus. Ein Kangal, der frei herumläuft, das darf es nicht geben“, erklärt Christina Scheer aus dem Ortsteil Kohlhof in Neunkirchen. Hier lebt die Sozialarbeiterin mit ihren beiden Hunden. Auch die zwei hätten es manchmal faustdick hinter den Ohren, klauten gerne mal was vom Tisch und machten durch ihr Gebell auf sich aufmerksam, wie Frauchen erzählt. Doch sobald Scheer, die seit ihrem elften Lebensjahr Hunde an ihrer Seite hat, sie zur Räson ruft, gehorchen sie: „Hunde brauchen keine Kunststücke zu machen, wichtig ist, dass sie die Regeln im Zusammenleben mit den Menschen kennen.“