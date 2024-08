Rockfestival Humes rockt am Wacken-Mountain

Bei Kaiserwetter versammelten sich gut gelaunte Fans auf dem Dorfplatz, um einen Tag vor der Patronatskirmes so richtig abzurocken. Mit dem Namen „Wacken-Mountain“ geht das Rockfestival ganz sicher in die Annalen des Dorfes ein, genauso wie die Betze-Bummler, die diese Veranstaltung organisieren und auch während der Kirmes präsent sind. Beim Rockfestival, das von der Gruppe Washhouse Noise eröffnet wurde, und bis in die späten Nachtstunden von der Band Langer Mütze mit kraftvollen Gitarrenriffs und mitreißender Musik mitgestaltet wurde, traf den Musikgeschmack des Publikums voll.