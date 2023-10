Neunkirchen Kerzen sollen wieder zum Welt-Hospiztag leuchten

Das Ambulante Hospiz St. Josef Neunkirchen beteiligt sich an der „Aktion Hospizlicht“. Am Donnerstag, 12. Oktober, von 11 bis 15 Uhr werden Hospizkerzen in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof verteilt. Am Freitag, 13. Oktober, werden die Kerzen von 12 bis 16 Uhr, im Momentum auf der Bliespromenade in Neunkirchen Hospizkerzen ausgegeben. „Wir wollen ein Zeichen der Solidarität mit sterbenden Menschen setzen, wollen innehalten und uns für ein paar Minuten mit den Menschen verbinden, die sich in Kliniken, zu Hause oder anderswo auf das Sterben vorbereiten müssen.“ In möglichst vielen Fenstern soll am Abend des 14. Oktober ein Hospizlicht brennen.