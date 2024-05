Schäden in Neunkirchen Hochwasser zerstört Strom-Anschluss in Wohn-Hochhaus – und ruft umstrittene Helfer auf den Plan

Die Unterstützung nach dem Pfingst-Hochwasser war überall im Saarland groß. Viele Menschen halfen, wo sie nur konnten. Die Freiwilligen folgten dabei vielerorts den Hinweisen der Profis von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), von kommunalen Baubetriebshöfen und dergleichen. Auch in Neunkirchen kam es zu größeren Einsätzen, nachdem in der City die Blies über die Ufer getreten war. Schnell waren hier ebenfalls Menschen herbeigeeilt, um in der Not zu helfen. Allerdings stieß dies in der Kreisstadt nicht auf ungeteilte Gegenliebe.