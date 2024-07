Hochwasser im Landkreis Neunkirchen: Eine Bilanz Bereits über eine Million Euro Soforthilfe ausgezahlt

Die CDU-Fraktion, so sagte Landrat Sören Meng, war ihm mit ihrer Anfrage zuvorgekommen. Denn auch ohne deren Nachfrage zum Hochwasser am Pfingstwochenende hätte er in dieser letzten Sitzung in alter Kreistags-Konstellation etwas zu dem Einsatz sagen wollen. Einig war er sich mit CDU-Fraktionssprecher Sebastian Brüßel, dass während der Katastrophe „vieles temporär wieder zusammengewachsen“ ist. Besonders viel Lob von allen Seiten gab es für die Einsatzkräfte. Meng: „Die haben alle sehr professionell gearbeitet.“ Noch gut erinnere er sich daran, erzählte der Landrat, wie Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld „Land unter“, gemeldet habe. Besonders getroffen habe ihn dann später die Auskunft bezüglich Ottweiler, als es hieß: „Wir haben die Altstadt aufgegeben.“