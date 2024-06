Hoher Schaden an stätischen Einrichtungen Hochwasserschäden beschäftigen Stadtrat Neunkirchen

Harmonisch und ohne großen Diskussionsbedarf verlief die letzte Sitzung des Neunkircher Stadtrates in der jetzigen Besetzung. Dieser dankte Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren, bevor er sich von den scheidenden Mitgliedern verabschiedete. Zu denen gehört auch Christel Hasmann von Bündnis90/Die Grünen, die sich „dann auch zum letzten Mal“ zu Wort meldete und auf die Situation in der Neunkircher Wärmestubb hinwies, die vom Hochwasser an Pfingsten stark betroffen war. „Wir haben derzeit keine Duschen und keine Waschmaschinen, auf die etliche unserer Besucher angewiesen sind. Daher meine Frage, ob es die Stadt einrichten kann, an einem anderen Ort Duschmöglichkeiten bereit zu stellen“, so Hasmann. Aumann betonte die Wichtigkeit der Wärmestubb und sicherte Unterstützung zu.