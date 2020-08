Regionalmarke : Hobby-Imkerei ist neuer Regional-Partner

Ottweiler Die Regionalmarke des Landkreises hat weiteren Zuwachs bekommen. Interessierte Betriebe jederzeit willkommen.

Mit der Ottweiler Hobby-Imkerei „Blies Biene“ von Michael Breit ist ein neuer regionaler Partner zur Regionalmarke des Landkreises hinzugekommen. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Neben dem Honig, der abgefüllt in Gläsern des Deutschen Imkerbundes, direkt in der Imkerei oder in einer der jeweiligen Verkaufsstellen erhältlich ist, bietet Michael Breit auch andere Imkereiprodukte an. Dazu zählen neben Propolis und Pollen auch Wachsplatten oder Kerzen. Landrat Sören Meng, selbst Hobbyimker, freut sich über den neuen Kooperationspartner: „Die Imker leisten einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Bienen sind für das ökologische Gleichgewicht immens wichtig“, so der Landrat Das Ziel der Regionalmarke ist es, regionale Produkte zu stärken sowie die Bekanntheit lokaler Erzeuger zu erhöhen. Im Landkreis Neunkirchen gibt es mittlerweile eine Vielzahl an regionalen Produkten. Interessierte Betriebe, die sich an der Regionalmarke beteiligen wollen, sind herzlich willkommen.