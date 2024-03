Vierteilige Vortragsreihe Als Neunkirchen in Schutt und Asche lag

Von dem ersten Großangriff am 27. Mai 1944 auf die Oberschmelz bis zum letzten Bombenangriff am 15. März 1945 wurde Neunkirchen bei weiteren Bombardierungen in ein Trümmer- und Trichterfeld verwandelt. Bergungs-, Lösch- und Instandsetzungsarbeiten wurden durch tieffliegende Jagdbomber erschwert und waren nur schwer möglich. Die deutsche Luftabwehr zum Schutz der eigenen Bevölkerung existierte praktisch nicht mehr. Bei Kriegsende lag Neunkirchen in Schutt und Asche. Neunkirchen gehörte zu den am schwersten getroffenen Städten im Saarland und darüber hinaus. Von den 4628 Gebäuden der Stadt waren 78 Prozent, also 3630 Gebäude schwer- mittel- und leichtbeschädigt. Wichtige Versorgungseinrichtungen funktionierten nicht mehr. Neben der Zerstörung der Stadt und ihrer Infrastruktur fielen auch 400 Menschen aus der Bevölkerung den Bomben zum Opfer.