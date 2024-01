HVSN informiert Stumm und sein Eisenwerk Neunkirchen: Viel beachteter Auftritt 1893 bei Weltausstellung in Chicago

Der Vortrag des Historischen Vereins Stadt Neunkirchen begibt sich daher in diesem regionalgeschichtlich eher selten beachteten Thema auf eine Spurensuche und beschreibt die Entwicklung von ersten kleineren Beteiligungen, die sich bereits bis in das Jahr 1852 zurückverfolgen lassen, bis zu dem viel beachteten Auftritt der Stummschen Werke auf der Weltausstellung in Chicago 1893. Zum besseren Verständnis soll auch der jeweilige geschichtliche Kontext betrachtet werden. Die Ergebnisse der Recherche führen hierbei sogar, was überraschen mag, von einer biblischen Figur bis in unsere heutigen Tage.