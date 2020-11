Anlaufstelle in Neunkirchen : Verletzte Seelen brauchen Hilfe

Neunkirchen Die Lebensberatung Neunkirchen kümmert sich um traumatisierte Geflüchtete. Zuschüsse des Bistums sind ausgelaufen. Trier kündigt an, Unterstützung fortzusetzen.

Die bischöfliche Einrichtung am Hüttenberg bietet Beratung und Therapie für Menschen, die vor Bürgerkrieg und Gewalt aus ihrem Heimatland geflohen sind, mit schweren seelischen Verletzungen im Gepäck. Wohl das einzige Angebot in dieser Form im Saarland, sagt Sozialpädagoge und Therapeut Ludwig. Ergänzt um Hilfen beispielsweise auch in Erziehungsfragen.

Seit etwa vier Monaten zeichne sich für ihn ab, dass die Finanzspritze aus dem Trierer Fonds fehlen werde. Zunächst hieß es zum Jahresende, dann Ende Oktober, nun passierte es bereits Anfang Oktober. Er habe in Trier beim Flüchtlingsreferenten nachgefragt, sagt Ludwig. Dort sinne man auf eine Lösung, die das Weiterführen der Arbeit in Neunkirchen möglich mache.

Die SZ hat beim Bistum nachgefragt. Bischof Ackermann, so heißt es, wollte am 7. November auf einer Abschlusskonferenz zum Projekt Willkommens-Netz (Flüchtlingshilfe im Bistum Trier) vorstellen, wie das Bistum weiter Geflüchtete und ehrenamtliche Helfer unterstützt. Nun sei die Konferenz wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt worden. Aber auch nach Ende des auf fünf Jahre angelegten Projektes würde Trier Hilfen fortführen und zeitnah darüber informieren.

Insgesamt 57 Geflüchtete sind 2019 am Hüttenberg beraten worden, wie der Jahresbericht ausweist. In 49 Fällen war ein Sprachmittler einbezogen. Auch in diesem Jahr gingen die Trauma-Beratungen weiter. „Es sind eher noch mehr geworden.“ In diesen Tagen hat Ludwig die letzten Sitzungen geleitet. Aber dann gibt es keine Termine mehr. Keine für neue Klienten, aber auch keine für Menschen, die mitten im Therapie-Prozess stecken: „Das ist schlimm, richtig schlimm.“ Er kennt mehrfach gebrochene Lebensgeschichten seiner Klienten. Wer soll jetzt helfen, sie zusammenzusetzen? Hilfe leisten sollten Profis, weiß der Experte, Familie und Freunden kämen da an ihre Grenzen: „Sie leiden mit.“