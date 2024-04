Freizeit Heute tritt Lilly Heinrich bei „The Voice Kids“ auf

Schiffweiler · „Endlich ist es so weit“, freut sich Lilly Heinrich aus Schiffweiler. Heute Abend wird ihre Teilnahme an den Blind Auditions beim Gesangswettbewerb „The Voice Kids“ auf Joyn ausgestrahlt. Auch kurz vor der Ausstrahlung darf die elfjährige Schülerin des Ottweiler Gymnasiums nicht verraten, mit welchem Song sie um einen Platz in den Teams der Coaches antreten wird.

04.04.2024 , 15:17 Uhr

Zuhause gibt Lilly Heinrich eine Kostprobe ihres Gesangstalents. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen