Serie Ehemalige Freibäder im Landkreis Neunkirchen Als 78 372 Badegäste am Heinitzer Weiher für einen Besucherrekord sorgten (mit Fotostrecke)

Man kann es wohl mit Fug und Recht behaupten, denn die Zahlen belegen es: Die Badeanstalt am Heinitzer Weiher war die bestbesuchte ihrer Art. Da erinnert sich nicht nur der Neunkircher Historiker Horst Schwenk, der erzählt, wie er als junger Knabe von Neunkirchen Sommer für Sommer die Badefreuden am Weiher genoss. Das belegen auch die vielen Fotos, die an der Stellwand der Heinitzer Heimatstube angebracht sind und mit deren Unterstützung der Vorsitzende der AG Heinitzer Vereine, Frank Lorschiedter, die SZ in die Geschichte der Badeanstalt einführt. Wahre Menschenmassen tummeln sich da am Ufer und im Wasser. Dabei war der gut besuchte eigentliche Heinitzer Weiher gar nicht von Anfang an da, will sagen: Auf natürlichem Weg entstanden.