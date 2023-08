Wiebelskircher Kuchenberg Die fast vergessene Geschichte des „Bellebääm“

Wenn in Wiebelskirchen die Rede ist von „de Bellebääm“, wissen nur noch die Älteren, was damit gemeint ist. Aufgrund der Dauerbaustelle auf dem Kuchenberg fällt dieser Begriff in letzter Zeit häufiger. „Ich werde ständig gefragt, was es damit auf sich hat und woher die Bezeichnung kommt“, verrät der Wiebelskircher Heimatforscher Norbert Hell. Er will deshalb aufklären und ist dazu einige hundert Jahre in der Geschichte des Ortes zurückgegangen.