Stadt Neunkirchen informiert : Zur Aktion „Heimat shoppen“ anmelden

Neunkirchen Aktionstage sind im September, Bewerbungsfrist läuft bis Ende Mai.

Bereits zum sechsten Mal beteiligt sich die Kreisstadt Neunkirchen an der Aktion „Heimat shoppen“. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes führt die Aktion gemeinsam mit saarländischen Kommunen und Gemeinden durch, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Aktionstage „Heimat shoppen“ finden am 9. und 10. September 2022 statt. Sie sollen die zentrale Bedeutung lokaler Unternehmer stärker in die öffentliche Wahrnehmung rücken. Mit der Teilnahme am Aktionstag erhalten lokale Initiativen, Händler, und andere lokale Unternehmer aus der Region Werbematerialien (Flyer, Papiertüten, etc.). Vorab können sie sich auch an der Social-Media-Aktion beteiligen.