Auf der Suche : Alles rund um den Heiligen Wendelin

Der heilige Wendelin, in Holz gefasst Foto: Museum St. wendel/Photographer:Raphael MaassDipl.

Landkreis Neunkirchen/St Wendel Das Museum St. Wendel sucht Objekte zum Thema „Heiliger Wendelin“.

Um das Thema Heiligenverehrung und Wallfahrt anschaulich zu machen sucht das Museum Objekte, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, heißt es in einer Mitteilung des Museums.

Gesucht werden zum Beispiel Andachtsbildchen, Pilgerbüchlein, Pilgerkerzen, Fotos oder auch Darstellungen des Heiligen Wendelin auf Alltagsgegenständen. Von besonderem Interesse sind Berührungsreliquien in Wachsform, heißt es. Es handelt sich dabei um Tierfiguren, die bei der Wendelinkapelle in Wasser getaucht werden und anschließend zum Schutz der Nutztiere in den Ställen aufgehängt wurden.