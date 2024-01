Die Kirchengemeinden informieren Neunkirchen: Bilanz der ersten ökumenischen Heiligabendaktion

Dort fand an Heiligabend zum ersten Mal die Neunkircher Heiligabendaktion unter ökumenischer Trägerschaft statt (wir berichteten), als Projekt des „Momentum – Kirche am Center“, der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und der Evangelischen Kirchengemeinde Neunkirchen. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einfach“ wollte man mit der Veranstaltung der Einsamkeit entgegenwirken, die viele Menschen gerade an Heiligabend schmerzlich spüren. Eingeladen waren von daher alle, die sich an einem der wichtigsten christlichen Feste nach Gemeinschaft sehnten und in dieser sich auf den Heiligabend einstimmen und die Geburt Jesu würdig feiern wollen: „Mit unserem Angebot konnten wir hierfür sicherlich eine Möglichkeit schaffen“, meint Katja Groß, Gemeindereferentin des Momentum.