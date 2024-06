Viele lobende Worte Neunkircher OB Aumann: „Brauchen euch ganz dringend“

Als am frühen Samstagmittag in Münchwies und Umgebung mehrere Feuerwehrautos mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs waren, musste Schlimmes befürchtet werden. Aber die Einsatzsignale ertönten nur zu Übungszwecken und in den Fahrzeugen saßen überwiegend Kinder und Jugendliche.