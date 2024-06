„Wie die Sau durchs Dorf getrieben“ Restaurant Zum Giovanni in Neunkirchen-Hangard schließt – heftige Kritik in sozialen Medien

Wer in Hangard lebt und in den vergangenen beiden Jahren Lust auf Pizza und Pasta hatte, fand im Sportheim der Sportvereinigung (SVGG) Hangard eine gute Anlaufstelle. Im Restaurant Zum Giovanni. Diese Zeiten sind vorbei, wie das Team des Restaurants auf seinem Facebook-Account mitteilt und in einer langen Stellungnahme zu den Gründen für die Schließung ordentlich gegen die Spielvereinigung und deren Vorstand austeilt.