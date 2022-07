Ortsrat Hangard : Hangard geht in nächste Wettbewerbsrunde

Hangard geht in nächste Wettbewerbsrunde

Für den Blumenschmuck auf der Osterbrücke in der Ortsmitte von Hangard sorgt seit Jahren die Projektgruppe Dorfentwicklung. Foto: Heinz Bier

Hangard Das Ostertal-Dorf bereitet sich auf den Landesentscheid von „Unser Dorf hat Zukunft“ vor.

„Über die vergangene Runde ist alles gesagt“, meinte Ortsvorsteher Tobias Wolfanger am vergangenen Dienstag in der Sitzung des Ortsrates Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies und nun sei es „wichtig, dass wir das auch auf Landesebene positiv begleiten“, forderte der SPD-Poltiker.

Doris Kiefer von der Stabsstelle für Demografie und Dorfentwicklung im Neunkircher Rathaus informierte in der Sitzung im Hangarder Gasthaus zur Eiche, dass auch beim Landesentscheid wieder eine Fachjury in den Dörfern unterwegs sein wird, um sich ein Urteil zu bilden und die Orte zu bewerten.

Der Hangarder Ortsrat Engelbert Ruffing (SPD) kündigte in nächster Zeit ein Treffen aller Beteiligten an, „um zu sehen, was wir noch besser machen können“.