Hallenmasters In der Ohlenbachhalle rollt wieder der Ball

An diesem Samstag und Sonntag findet in der Ohlenbachhalle in Wiebelskirchen das Hallenmasters-Qualifikationsturnier des Fußball-Landesligisten SVGG Hangard statt. Am Procon-Cup nehmen 24 Mannschaften teil, die in sechs Vorrundengruppen aufgeteilt sind. Klassenhöchste Vereine sind der FSV Jägersburg, der FV Eppelborn und die DJK Ballweiler aus der Saarlandliga. Hinzu kommen unter anderem sechs Clubs aus den Verbandsligen Nord-Ost und Süd-West, darunter Titelverteidiger SG Lebach-Landsweiler und Vorjahres-Finalist FSG Ottweiler-Steinbach.