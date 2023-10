Saarländische Filmemacher-Abend Demenz-Film gewinnt Publikumspreis bei Günther-Rohrbach-Filmpreis in Neunkirchen

Das Rennen um die Gunst des Publikums gewann der Film „Somnambule“ der Regisseurin Oona von Maydell. Der Film setzt sich mit dem Thema „Demenz“ auseinander. Rebeka, eine junge Frau, muss erleben, wie ihre geliebte Großmutter an Demenz erkrankt und sich mehr und mehr in eine Welt verabschiedet, in die ihr niemand folgen kann. Rebeka fällt es schwer, dies zu akzeptieren. Als die Großmutter dann auch noch in ein Pflegeheim soll, flüchtet Rebeka mit ihr.