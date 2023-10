Am Sonntag beginnt die Günter-Rohrbach-Filmpreis-Woche Günter Rohrbach wird jetzt Ehrenbürger der Stadt

Es ist noch so einiges zu managen in den Tagen vor der großen Gala. Wenn am Freitag, 3. November, die Neunkircher Gebläsehalle wieder im roten Licht erstrahlt, dann findet mit der Verleihung des 13. Günter-Rohrbach-Filmpreises eine Woche für Cineasten ihren krönenden Abschluss. Start ist wie gewohnt an diesem Sonntag mit dem Filmemacherabend. In der Stummschen Reithalle werden vier Filme gezeigt werden. Der Abend, so erklärt der Vorsitzende der Günter-Rohrbach-Filmpreis-Stiftung, Jürgen Fried, im Gespräch mit der SZ, solle vor allem auch dazu dienen, junge Leute, die im Saarland mit Film zu tun haben, zu vernetzen. Die vier Kurzfilme, die es zu sehen gibt, werden sein „riten.“ von Hannah-Lisa Paul – Gewinnerin des letztjährigen Publikumspreises während des Filmpreis-Wochenendes der Stiftung und aus Saarbrücken, „Somnambule“ von Oona von Maydell, „Kriegsmädchen“ von Michael Preßer und „Germans to the Front“ von Klaus Gietinger. Der Eintritt zum Filmemacherabend ist frei.