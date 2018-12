später lesen Gudrun Walther Folkmusik in der Stummschen Reithalle Teilen

(red) Am Samstag, 8. Dezember, ist das Folk-Duo Gudrun Walther & Jürgen Treyz ab 20 Uhr zu Gast in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Karten zum Preis von 13,70 Euro bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, unter der Tickethotline (06 51) 97 90 777, online unter www.nk-kultur.de/halbzeit erhältlich.