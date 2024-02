Serie Gudrun Müllers Buch „Frauen vor Ort“ Vergessene Frauen eine Stimme gegeben

So mancher Neunkircher mag sich noch daran erinnern: Im Jahr 2020 sorgte eine Straßenbenennung in Kohlhof für Furore. Damals stimmte der Ortsrat dafür, dass eine neue Straße Sandgrube heißen sollte und damit gegen den Vorschlag Margarethe-Bacher-Straße. Ganz gemäß dem Bundestrend gab es damals in Neunkirchen 120 Straßen die nach Männern benannt sind, gegenüber sechsen, die nach Frauen heißen. Mittlerweile kamen zwei dazu: eine wurde der Musikerin Susan-Weinert gewidmet, bereits zuvor eine andere der Spitzenköchin Margarethe Bacher.