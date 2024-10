Wie Kinder in provisorischem Schulhaus lernen Wasserversorgung in der Schule bereitet Probleme

Neunkirchen · Seit diesem Schuljahr werden 120 Kinder in der Containerschule „Am Eisweiher“ in Neunkirchen unterrichtet. Schüler- und Lehrerschaft sind trotz eines gravierenden Problems gut angekommen. Die SZ hat einen Blick in den Schulbetrieb geworfen.

Ein Blick in den Klassenraum von Sara Weisbrodt zeigt, hier erinnert nichts mehr daran, dass die Kinder in Containern unterrichtet werden. Foto: Carolin Merkel

