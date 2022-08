Stromversorgung wieder hergestellt : Grubengas-Austritt in Neunkirchen: Bewohner können weiterhin nicht zurück ins Pflegeheim

Neunkirchen Nach der Evakuierung des Neunkircher Pflegeheims wegen Grubengas-Alarms ist weiterhin unklar, wann die Bewohner in ihr Zuhause zurückkehren können. Inzwischen ist die Stromversorgung wieder hergestellt, aber ein Problem bleibt ungelöst.

Noch immer können die Bewohnerinnen und Bewohner des Katharina von Bora Wohnparks in Neunkirchen nicht in ihre Pflegeeinrichtung zurückkehren. „Die Stromversorgung ist inzwischen wieder hergestellt“, erklärte der Betreiber, die Kreuznacher Diakonie, auf Anfrage der SZ. „Das Problem der erhöhten Methan-Gas-Werte wurde aber noch nicht gelöst.“

So hoch waren die Methan-Werte im Pflegeheim in Neunkirchen – ungewisse Zeit für Bewohner und Angehörige

Pflegeheim in Neunkirchen am 24. Juli wegen Austritts von Grubengas evakuiert

Schon seit fast vier Wochen ist das Neunkircher Pflegeheim wegen des Austritts von Grubengas evakuiert. Die Bewohner mussten am 24. Juli wegen erhöhter Methangas-Werten im Erdgeschoss das Gebäude verlassen. „Wir setzen weiter alles daran, dass die Bewohner schnellstmöglich wieder zurückkehren können“, teilte eine Sprecherin der Diakonie mit. Die Diakonie sei in Kontakt mit den verantwortlichen Behörden. Zudem würden für die Bewohnerinnen und Bewohner, die in anderen Einrichtungen untergebracht wurden, Programmpunkte wie zum Beispiel ein Kaffeekränzchen angeboten. Wann an eine Rückkehr der Senioren in ihr Zuhause zu denken ist, sei aber weiterhin unklar.