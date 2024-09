Dealer leistet heftigen Widerstand Großkontrolle in der Neunkircher Innenstadt – und die Saarbrücker Zeitung ist mit vor Ort

Die Neunkircher Polizei hat am Freitagnachmittag und -abend mit Unterstützung von externen Kräften eine gezielte Kontrollaktion an öffentlichen Plätzen und in Gaststätten in der Neunkircher Innenstadt durchgeführt. Beteiligt waren Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion (PI) Neunkirchen mit einem höheren Kräfteeinsatz im mittleren zweistelligen Bereich. Außerdem waren der Zoll, der Kommunale Ordnungsdienst der Kreisstadt Neunkirchen, die Ausländerbehörde sowie das Landesamt für Verbraucherschutz und Gaststätten involviert als BAO, sprich Besondere Aufbau Organisation.