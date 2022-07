Hüttengelände gekauft : Familie Bruch mit neuen Gastro-Plänen in Neunkirchen (mit Bildergalerie)

Neunkirchen Neues Erlebnis im historischen Bau: Dieses Projekt soll an die sechs Millionen Euro verschlingen. Dafür arbeiten die Globus-Familie Bruch und die Bachs-Brauerei in Neunkirchen zusammen – hier die Infos.

Wo einst Dampfmaschinen rauchten und zischten und Strom für die Hütte lieferten, soll es bald wieder rauchen und zischen, allerdings an Küchenherden, wo Essen für die Gäste eines neuen Restaurants zubereitet wird. Wobei der Begriff Restaurant nicht ganz zutrifft, denn das ist nur ein Teil des Gastro-Konzeptes, das die Bruch Venture Holding aus St.Wendel dort plant. Mit im Boot ist nämlich die Neunkircher Braumanufaktur Bach’s, durch deren Umzug von der Wellesweiler- in die Saarbrücker Straße der Gastronomiebetrieb zum Erlebnis werden soll.

So sollen Kunden das Haus in Neunkirchen betreten

„Die Gäste betreten das Gebäude durch eine Tür auf der Rückseite und können dann nach rechts ins Restaurant gehen oder nach links, in die gläserne Brauerei“, sagt Stefan Bruch beim SZ-Besuch vor Ort. Der Bauherr gehört zur Unternehmerfamilie Bruch, die kürzlich in Neunkirchen eine Globus-Markthalle eröffnet hat. „Als wir damals für den Neubau das Grundstück erworben haben, hatte es sich angeboten, auch angrenzende Grundstücke zu kaufen“, erklärt Stefan Bruch. So kam das Unternehmen in den Besitz der ehemaligen Energiezentrale des Eisenwerks.

Da die Holding mittlerweile größter Gesellschafter der Braumanufaktur Bach’s ist, sei die Idee für eine Erlebnis-Brauerei entstanden, erzählt Bruch beim Gang über die Großbaustelle. Der vordere Teil des Gebäudekomplexes, also die erste, große Halle am unteren Ende der Saarbrücker Straße, steht unter Denkmalschutz. Dort werden auch Brauerei und Restaurant untergebracht, der Rest soll vorerst als Lager dienen und kann bei Bedarf später ausgebaut werden.

„Wir arbeiten eng mit dem Amt für Denkmalschutz zusammen, das klappt alles sehr gut. Man ist froh, dass sich hier was tut“, sagt Bruch. Vieles in der 1904 erbauten und 1908 erweiterten Maschinenhalle erinnert noch heute an längst vergangene Zeiten, in denen die Schlote in Neunkirchen noch rauchten. Und vieles davon bleibt erhalten.

Denkmalschutz – das soll alles erhalten bleiben

Der riesige Kran an der Hallendecke, 1905 erbaut, wird weiterhin dort hängen. Der Putz an den Wänden wurde bereits abgetragen, um die Klinkeroptik wieder herzustellen. Die Stahlstreben der großen Fenster bleiben erhalten, die Scheiben werden natürlich ersetzt. Eine alte Drehmaschine wurde mit dem ursprünglichen Farbton neu lackiert. Auch die charakteristischen schwarzen und weißen Fliesen auf dem Boden im Keller möchte der Bauherr in die Erlebnis-Brauerei integrieren. „Uns ist es wichtig, das Ambiente dieses Ortes zu erhalten, beziehungsweise wieder herzustellen“, sagt Stefan Bruch und verrät zumindest in Andeutungen, was die späteren Gäste auf den 1200 Quadratmetern erwarten dürfen.

„Klar ist: Es wird nicht abgehoben. Wir möchten den Industriestil bewahren. Dazu passt kein bayerisches Wirtshaus. Das Konzept wird zur Biermanufaktur passen und das Bier wird auch in manche Rezepte einfließen“, sagt Bruch, der häufig den Begriff Erlebnis-Brauerei verwendet. Denn in die, wie auch in die Küche, haben die Gäste dank Glasfronten stets Einblick.

Inklusive der Terrasse – „mit wunderbarem Blick auf die Industriekultur“ – und Bar im Brauereiareal können rund 300 Gäste bewirtet werden. „Das halten wir flexibel, je nach Bedarf“, sagt Stefan Bruch, der mit der Bruch Venture Holding rund sechs Millionen Euro in den Umbau investiert.

