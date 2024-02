Eröffnung noch im Herbst 2024 Gleich mehrere Geschäfte sollen in ehemaligen Praktiker-Markt in Neunkirchen ziehen

Sinnerthal · In den ehemaligen Praktiker-Markt in Neunkirchen kehrt bald wieder Leben ein. Noch in diesem Herbst sollen gleich mehrere Geschäfte eröffnen.

22.02.2024 , 09:41 Uhr

Es tut sich was in dem ehemaligen Markt von Praktiker und Max Bahr in Sinnerthal. Foto: Katharina Streb

Von Katharina Streb

In den ehemaligen Baumarkt in Neunkirchen-Sinnerthal sollen schon dieses Jahr wieder Geschäfte einziehen. Das bestätigt Manuel Boudier, Geschäftsführer des Unternehmens Boudier Logistic, auf SZ-Nachfrage. Ende 2022 hat das Neunkircher Logistikunternehmen die Immobilie des ehemaligen Praktiker-, Max-Bahr-Baumarktes erworben. Seitdem tut sich einiges auf dem Gelände. Dieses umfasst 40 000 Quadratmeter Grundfläche, 14 500 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie 500 Pkw-Parkplätze, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.